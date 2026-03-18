Главы МИД Ирана и Японии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудили последнюю ситуацию в регионе и военную эскалацию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Аракчи заявил, что Иран продолжит свою оборону в ответ на военные авиаудары США и Израиля. Он отметил, что сложившаяся ситуация в Ормузском проливе является следствием военных авиаударов США и Израиля по Ирану.

По словам иранского министра, США в связи с открытием Ормузского пролива хотят, чтобы другие страны предприняли определенные действия. Любые действия этих стран будут означать их вовлечение в войну.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул важность продолжения контактов и консультаций между Японией и Ираном.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.