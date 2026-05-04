Глава Европейского совета назвал саммит ЕПС на Южном Кавказе вехой на пути к миру

БАКУ /Trend/ - Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедший на Южном Кавказе, стал историческим шагом на пути к миру в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Европейского совета Антониу Кошта в своем заявлении по итогам саммита.

«Сегодняшний саммит ЕПС был по-настоящему историческим. Впервые ЕПС собралось на Южном Кавказе», — сказал Кошта.

Он отметил, что участие Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в формате видеоконференции придало мероприятию дополнительную значимость.

«Это означает, что данный саммит навсегда запомнится как саммит мира на Кавказе, достигнутый благодаря смелым политическим решениям и терпеливым дипломатическим усилиям», — подчеркнул он.

Кошта отметил, что достижения региона являются важным примером на фоне глобальной нестабильности.

«Эта история мира в Европе, в мире, где, кажется, доминируют эскалация и войны, — это то, что следует отмечать», — сказал он.

По словам президента Европейского совета, данный процесс отражает более широкий европейский подход к урегулированию конфликтов.

«Существует европейский способ действий — через многосторонность, с системой ООН в его основе и с уважением к международному праву», — добавил Кошта.