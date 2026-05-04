Премьер-министр Ирландии высоко оценил усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Ирландии Михол Мартин высоко оценил текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность лидерства и политической воли.
Как сообщает Trend, об этом он заявил в своем выступлении по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
«То, как вы участвовали в этом весьма значимом мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, показывает, что из конфликта есть выход», — сказал Мартин.
Он отметил, что урегулирование конфликтов требует деликатности, но прежде всего — политической воли и сильного лидерства, добавив, что эти качества были продемонстрированы вовлеченными лидерами.
«Вы и ваш коллега из Азербайджана продемонстрировали это наиболее эффективно, и мы это ценим», — сказал Мартин.
Он также подчеркнул более широкую направленность саммита ЕПС.
«Саммит был в значительной степени посвящен построению будущего, единству и стабильности в Европе», — добавил Мартин.