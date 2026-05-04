Премьер-министр Армении подчеркнул на саммите ЕПС важность мира и региональной связности на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность продвижения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом он заявил в ходе заключительной конференции саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

«Я также отмечаю дистанционное участие Президента Азербайджана и присутствие вице-президента Турции в контексте мирных процессов и регионального сотрудничества», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что достижение устойчивого мира и нормализация отношений остаются ключевыми приоритетами для региона.

«Устойчивый мир, нормализация отношений и открытие границ принесут пользу не только региону, но и укрепят связность и сотрудничество в более широком европейском пространстве и за его пределами», — добавил Пашинян.