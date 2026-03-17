"Карабах" и "Азерхалча" подписали меморандум о сотрудничестве – будут созданы новые ковровые дизайны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В торгово-выставочном центре ОАО "Азерхалча" в Ичеришехер, старинной части Баку, состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве. Документ скрепили подписями председатель правления "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов и президент ФК "Карабах" Тахир Гёзель, сообщает Trend Life.

В ходе встречи стороны определили основные принципы взаимодействия, предусматривающего создание, производство и реализацию лимитированной коллекции ковров, отражающей синтез древних традиций азербайджанского ковроткачества и современной футбольной культуры, а также популяризирующей брендовые ценности клуба "Карабах". Меморандум направлен на обмен передовым опытом, развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и реализацию совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

Согласно достигнутым договорённостям, стороны намерены совместно разрабатывать новые ковровые дизайны, включающие официальную символику клуба "Карабах", образы карабахских скакунов, а также национальные орнаменты, характерные для Карабахского региона и в целом отражающие богатое культурное наследие Азербайджана. Предусматривается создание эскизов, выпуск ограниченных коллекций, продвижение продукции на международные рынки, формирование маркетинговой стратегии, а также реализация совместных программ и проектов.

В своих выступлениях Эмин Мамедов и Тахир Гёзель подчеркнули важность сохранения национального наследия, развития ковроткаческого искусства и укрепления профессиональных связей, выразив удовлетворение подписанием документа, открывающего новые перспективы для плодотворного сотрудничества.

Глава "Азерхалча", особо отметил, что компания активно продвигает карабахскую ковроткаческую традицию и культурное наследие региона как внутри страны, так и за её пределами. В свою очередь, ФК "Карабах" последовательно популяризирует название и историко-культурную идентичность Карабаха на международной арене через спорт.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов пожелал успехов в реализации намеченных планов. В мероприятии приняли участие футболисты и коллектив "Карабаха". Было подчёркнуто, что вклад клуба в развитие азербайджанского футбола способствует повышению уровня национального чемпионата и укреплению позиций страны в мировом спортивном пространстве. В настоящее время ФК "Карабах" по праву считается лидером футбола Южного Кавказа.

