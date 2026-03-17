В Азербайджане повышаются требования к информации, распространяемой в СМИ

БАКУ /Trend/ - Требования к информации, публикуемой или распространяемой в СМИ, будут повышены.

Как сообщает Trend, это отражено в проекте закона «О СМИ», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту закона, информация, публикуемая и (или) распространяемая в СМИ, должна соответствовать следующим требованиям: не допускается распространение фото-, видео- или аудиоматериалов, не отражающих реальность и созданных с использованием технологий искусственного интеллекта либо специального программного обеспечения, с использованием изображения или голоса человека без его согласия, а также материалов порнографического или сексуального характера, подготовленных с применением таких технологий.

В случае нарушения данного требования вещание будет временно приостановлено сроком до 24 часов по решению Аудиовизуального совета.