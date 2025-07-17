Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства

БАКУ /Trend/ - Верховная Рада Украины утвердила состав нового правительства страны на основе предложений нового премьер-министра Юлии Свириденко.

На пост министра по цифровой трансформации и первого заместителя премьер-министра назначен Михаил Федоров, сообщает Trend.

Пост заместителя премьер–министра Украины по вопросам восстановления - министра развития общин и территорий занял (сохранил должность) Алексей Кулеба.

Тарас Качка назначен заместителем премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Пост министра по вопросам молодежи и спорта Украины занял Матвей Бедный (сохранил должность), министра юстиции – Герман Галущенко, министра энергетики – Светлана Гринчук, министра по делам ветеранов – Наталия Калмыкова (сохранила должность), министра внутренних дел – Игорь Клименко (сохранил должность), министра образования и науки – Оксен Лисовой (сохранил должность), министра здравоохранения – Виктор Ляшко (сохранил должность), министра финансов – Сергей Марченко (сохранил свой пост), министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства – Алексей Соболев, министра социальной политики, семьи и единства – Денис Улютин.

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