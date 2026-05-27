ЗАО «AzerGold» приступило к деятельности по месторождениям нерудных полезных ископаемых (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях выполнения поручений, вытекающих из Указа Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева № 649 от 20 апреля 2026 года, предусматривающего передачу в пользование ЗАО «AzerGold» ряда месторождений известняка и песчано-гравийных смесей, расположенных на территории Гарадагского района города Баку, Абшеронского, Загатальского, Балакенского, Огузского и Имишлинского районов, начала действовать созданная внутри Общества оперативная Рабочая группа. Параллельно, в целях обеспечения оперативного и скоординированного выполнения задач, вытекающих из Указа, также начаты работы по формированию соответствующей организационной структуры при ЗАО «AzerGold».

Рабочая группа в короткие сроки подготовила план мероприятий по повышению эффективности в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых и более эффективному удовлетворению потребностей рынка. В этих рамках в условиях тесного сотрудничества с представителями Государственного агентства по использованию ресурсов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов были проведены встречи по различным вопросам и организованы поездки на участки.

В ходе мониторинга и оценки были проведены предварительные анализы технической доступности участков, существующей инфраструктуры, логистических возможностей, особенностей рельефа, состояния окружающей среды и запасов сырья. В результате, в целях уточнения сырьевой ресурсной базы территорий и оценки эффективности существующих месторождений для эксплуатации, было принято решение о поэтапном проведении анализа историко-геологических данных и начале геологоразведочных работ. В соответствии с программой разведки, подготовленной по «Гюздекской мульде», расположенной на территориях Гарадагского района города Баку и Абшеронского района, уже начаты исследовательские работы. С июня же планируется начать соответствующие работы по Имишлинскому месторождению.

Деятельность по предусмотренным в Указе песчано-гравийным месторождениям, расположенным в северо-западных регионах страны — «Катехчай I и II» в Загатальском районе, «Балакенчай I и II» в Балакенском районе и «Агчай I» в Огузском районе, планируется начать на следующем этапе.

Это связано с тем, что месторождения расположены вдали от основных рынков сбыта, в частности от столицы Баку, ограниченностью существующих инфраструктурных возможностей, особенностями рельефа, а также с логистическими и транспортными расходами, и риском экономической неэффективности в текущей ситуации. С этой точки зрения, утверждение и применение механизмов льгот, предусмотренных в Указе, считается одним из основных факторов для организации добывающей деятельности на этих месторождениях. Поскольку одним из основных показателей деятельности ЗАО «AzerGold» как государственной компании является организация добычи на основе принципа прибыльности, данный вопрос представляет для компании особую значимость.

Следует отметить, что основной целью Указа «О совершенствовании деятельности в сфере недропользования (за исключением деятельности в нефтегазовой сфере) и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и Распоряжение Президента Азербайджанской Республики», расцениваемого как важный этап институциональных реформ в секторе нерудных полезных ископаемых в нашей стране, является более прозрачная, гибкая и эффективная организация управления в сфере недропользования.

Согласно документу, с 2027 года предусматривается проведение процессов выдачи разрешений, экспертизы и аукционов по принципу «единого окна» через систему «Цифровая экология» (Rəqəmsal ekologiya). Это послужит упрощению процедур, усилению контроля и внедрению цифровизации. Проводимые работы создадут условия как для устранения экологических проблем, так и для более эффективного регулирования охраны окружающей среды. В то же время это создаст условия для производства устойчивого, качественного сырья для строительной промышленности, открытия новых рабочих мест и формирования более благоприятной бизнес-среды для предпринимателей.

Отметим, что упомянутый Указ главы государства является продолжением предыдущих реформ по совершенствованию управления в сфере нерудных полезных ископаемых. До этого, согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года, в течение 2025 года со стороны ЗАО «AzerGold» с участием влиятельной международной компании «Boston Consulting Group» было проанализировано текущее состояние в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых. С участием различных государственных структур и предпринимателей были организованы семинары, проведены оценки по существующему рынку. В течение 2025 года было исследовано более 70 месторождений в Баку, Абшерон-Хызинском, Губа-Хачмазском, Карабахском, Восточно-Зангезурском и других экономических районах. На основе проведенных анализов, с учетом международных стандартов, были подготовлены и представлены в Кабинет Министров предложения по совершенствованию институционального управления и нормативно-правовой базы.