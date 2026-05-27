Замгоссекретаря США отправляется в региональное турне с визитом в Узбекистан и Туркменистан

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии Сара Б. Роджерс планирует совершить официальное турне по Индии, Непалу, Узбекистану и Туркменистану.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный департамент США, региональный визит замгоссекретаря Роджерс, вступившей в должность 10 октября 2025 года, пройдет в период с 27 мая по 10 июня 2026 года.

В Госдепартаменте она курирует вопросы взаимодействия с зарубежной аудиторией, осуществляет руководство программами образовательных и культурных обменов, а также координирует реализацию стратегических задач США в сфере публичной дипломатии.

Предстоящая поездка станет первым масштабным визитом Сары Б. Роджерс в Центральную Азию с момента назначения на этот пост.