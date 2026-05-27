В Азербайджане планируется повысить доступность мгновенных платежей

БАКУ/ Trend/ - В «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, предусмотрено повышение доступности за счет расширения функциональных возможностей компонентов Национальной платежной системы.

Как сообщает Trend, согласно документу, реализация данной меры рекомендована Центральному банку Азербайджана. Отмечается, что к процессу также будут привлечены Ассоциация банков Азербайджана и Азербайджанская ассоциация финтех-технологий.

В Государственной программе сообщается, что реализация мер охватит 2027–2028 годы.

Согласно документу, на начальном этапе будет проведен анализ соответствия рыночным требованиям. В качестве промежуточного результата предусматривается реализация мер по расширению охвата мгновенных платежей.

В качестве же конечного результата планируется довести годовое количество безналичных операций на душу населения до 300 единиц. В документе отмечено, что в базовом году данный показатель составлял 228 единиц.