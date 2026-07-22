Азербайджанский театр готовится к 117-му сезону с новыми целями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась встреча с коллективом, посвящённая успешному завершению 116-го театрального сезона и подготовке к 117-му сезону, говорится в сообщении пресс-службы театра.

В ходе мероприятия руководство театра подвело итоги сезона, высоко оценив деятельность творческого и технического состава. Было отмечено, что за прошедший сезон удалось расширить репертуар театра, подготовить новые сценические постановки, организовать гастрольные поездки, развить международное сотрудничество и достичь значительных результатов по другим направлениям. Подчёркивалось, что благодаря профессионализму коллектива зрителям были представлены яркие и интересные спектакли.

Директор театра Агиль Бахрамлы отметил, что все достижения прошедшего сезона стали результатом профессиональной и ответственной работы творческого и технического коллектива, поблагодарил сотрудников за их вклад и пожелал им новых успехов.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями о творческих планах и новых проектах, которые намечены к реализации в предстоящем сезоне.

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