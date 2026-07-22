Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об общем образовании"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании".

Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменениям, национальный и светский характер — создание и развитие системы светского общего образования на основе сохранения национальных и общечеловеческих ценностей и обеспечения их диалектического единства — признается основным принципом государственной политики в сфере общего образования.

В число обязанностей государства в сфере общего образования включено утверждение описаний формы одежды для обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и требований к одежде для педагогических работников.

Согласно изменениям, в государственном общеобразовательном учреждении обучающиеся и педагогические работники обязаны соблюдать требования к одежде. Требования к одежде для педагогических работников в государственном общеобразовательном учреждении будут определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

В число обязанностей в сфере общего образования родителей или других законных представителей включено также обеспечение соблюдения требований к форме одежды в государственном общеобразовательном учреждении (лицами, имеющими детей на попечении и под опекой).