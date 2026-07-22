Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере военного образования.

Так, делегация Министерства обороны Республики Сербия посетила Азербайджан в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны двух стран.

Информацию об этом распространила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что в ходе встречи, состоявшейся в Институте военного управления при Национальном университете обороны, делегации был представлен брифинг на тему «Геополитические аспекты конфликта», посвященный опыту, обретенному в ходе 44-дневной Отечественной войны. Затем была предоставлена подробная информация о системе военного образования и учебном процессе в Азербайджанской Армии.

На встрече стороны также рассказали о передовом опыте в области систем военного образования обеих стран, деятельности учебных заведений и современных подходах, применяемых в этой сфере, а также провели подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение были вручены взаимные подарки и сделано фото на память.