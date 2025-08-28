Успех "Карабаха" в Европе особенно символичен - это спортивный ответ на вызовы истории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Футбольный клуб "Карабах" (Агдам) добился исторического успеха, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. Азербайджанская команда уверенно прошла все квалификационные раунды, подтвердив свой высокий уровень и статус лучшей команды Кавказа.

В решающем раунде плей-офф подопечные Гурбана Гурбанова встретились с венгерским "Ференцварошом" и по сумме двух матчей одержали победу с общим счётом 5-4, обеспечив себе путёвку в основную стадию самого престижного клубного турнира Европы. Болельщики стали свидетелями не только тактической дисциплины и высокой физической готовности команды, но и духа, который отличает "Карабах" вот уже не первый год - духа победителей, закалённых временем и трудностями.

Наставник команды Гурбан Гурбанов в послематчевом интервью отметил, что выход в групповой этап Лиги чемпионов - это не только достижение клуба, но и большой шаг вперёд для всего азербайджанского футбола:

"Эта победа - результат многолетнего труда, поддержки болельщиков и веры в собственные силы. Мы с гордостью представим Азербайджан на европейской арене".

"Карабах" - это не просто футбольный клуб. Это команда, которая с 1993 года представляла на международной арене город Агдам, находившийся под армянской оккупацией. При этом команда, ставшая беженцем, никогда не теряла связи с родными корнями. Агдам был освобожден от оккупации в 2020 году. И победа в решающем раунде квалификации - не просто спортивный успех, а символ стойкости, мужества и упорства команды, прошедшей долгий путь от вынужденного переселения до европейской арены. Поэтому сегодня, когда Агдам вновь возрождается, успех "Карабаха" звучит особенно символично: это победа всей нации, это спортивный ответ на вызовы истории.

Этот выход Лиги чемпионов УЕФА вторым в истории клуба (впервые в 2017 году) и всего азербайджанского футбола, что подчёркивает рост уровня внутреннего чемпионата и усилия, предпринимаемые для развития инфраструктуры и подготовки игроков. С августа 2008 года команду тренирует бывший нападающий сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов. С 2009 года команда регулярно (за исключением 2012) выступает в Лиге Европы УЕФА, играла в группах, выходила в раунды плей-офф. В сезонах 2015/16 и 2016/17 "Карабах" также добирался до групповой стадии Лиги Европы УЕФА. Футбольные эксперты и аналитики отмечают уверенную игру "Карабаха", стабильность состава и тактическую зрелость, которые позволяют команде на достойно соперничать с европейскими оппонентами.

Выход в групповой этап Лиги чемпионов - достижение, которое не только укрепляет позиции клуба на международной арене, но и повышает престиж всего азербайджанского футбола. Это шанс для молодых игроков заявить о себе, для страны - продемонстрировать уровень развития спорта, а для болельщиков - почувствовать, что их команда входит в число сильнейших в Европе.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня. "Карабах" узнает своих соперников и начнёт подготовку к новым вызовам уже на уровне элиты европейского футбола. Впереди - противостояния с грандами европейского футбола, новые испытания и новые истории.

Но уже сейчас ясно одно: "Карабах" снова будет звучать на главной футбольной сцене Европы - гордо, громко и достойно.

