Азербайджан и Аргентина обсудили расширение экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики в Азербайджане Марианхелес Беллуши.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического партнерства, увеличения инвестиционных возможностей и развития взаимного сотрудничества.

Подчеркнута важность укрепления правовой базы в экономической сфере между двумя странами. Основными приоритетными направлениями партнерства были определены инвестиционная, транспортно-транзитная, технологическая, сельскохозяйственная сферы.

Также состоялся обмен опытом и мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах экономики.

