Диалог Узбекистан-Бахрейн открывает новые перспективы между Центральной Азией и Персидским заливом

БАКУ/ Trend/ - В эпоху глобальных перемен страны Центральной Азии и Персидского залива активно ищут новые точки соприкосновения.

Недавний визит главы министерства иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова в Бахрейн не просто укрепил дипломатические отношения, но и заложил основу для новой эры сотрудничества, которая может вывести Узбекистан на совершенно новый уровень.

Подписание соглашения о безвизовом режиме для дипломатов - это не просто формальность. Этот шаг символизирует высокий уровень доверия и показывает готовность обеих стран к более тесному диалогу. Этот визит - лишь один из многих в череде двусторонних контактов Узбекистана, которые заметно активизировались с 2024 года, что говорит о стратегическом характере этого партнерства.

Глава МИД Узбекистана провел встречи с ведущими представителями бизнеса Бахрейна. В частности, обсуждались перспективы сотрудничества с Линой Нуреддин, генеральным директором холдинга Lamar. В ходе диалога стороны обсудили возможности развития совместных проектов в области высоких технологий, финансовых сервисов и образования. Стороны договорились о создании платформы для регулярных встреч предпринимателей и инвесторов, что позволит наладить прямые контакты и ускорить реализацию новых инициатив.

Особое внимание было уделено встрече с генеральным директором компании Aluminum Bahrain (Alba) Али Аль Бакали. Главной темой обсуждения стали совместные предприятия и расширение сотрудничества в стратегически важных секторах, таких как "зеленая" энергетика, высокотехнологичное производство и промышленные проекты. Alba является одним из крупнейших производителей алюминия в мире, и ее опыт в сфере промышленных инноваций и экологических технологий бесценен. Сотрудничество с таким промышленной гигантом, как Alba, открывает Узбекистану доступ к передовым технологиям и инвестициям в критически важные секторы - от зеленой энергетики до высокотехнологичного производства. Это особенно важно для Узбекистана, который активно проводит "зеленый переход" и стремится модернизировать свою промышленность.

С политической точки зрения, визит показал, что обе страны готовы координировать действия по вопросам региональной стабильности и энергетической безопасности. Поскольку Бахрейн является одним из ведущих финансовых центров региона, а Узбекистан - ключевой страной Центральной Азии, усиление этих связей поможет Узбекистану интегрироваться в глобальные финансовые и технологические цепочки. Это не только привлечет больше инвестиций, но и создаст новые возможности для экспорта и развития основных отраслей.

По данным Центрального банка Узбекистана, прямые иностранные инвестиции в Узбекистан за первый квартал 2025 года составили 3,41 миллиарда долларов. Усиление экономических и дипломатических связей с Бахрейном способствует интеграции Узбекистана в глобальные финансовые и технологические цепочки, открывая новые возможности для экспорта и привлечения инвестиций в ключевые отрасли. Экспорт из Узбекистана в Бахрейн до сих пор в основном состоял из продовольствия (овощи, фрукты, сухофрукты), текстиля, драгоценных металлов и продукции сельского хозяйства. Теперь же создается основа для раскрытия новых форматов в этой сфере.

Укрепляя связи с Бахрейном, Узбекистан не просто получает нового партнера, а приобретает мощный катализатор для более широких региональных проектов. Совместные инициативы в области возобновляемой энергии, например, могут содействовать развитию всей региональной инфраструктуры. Эта дружба - не просто вопрос взаимного интереса, а стратегическое видение будущего, которое открывает для Узбекистана новые возможности и перспективы.