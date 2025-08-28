Стала известна дата проведения заседания Межправительственной рабочей группы Азербайджана и Бразилии

БАКУ /Trend/ - 1 сентября состоится заседание Межправительственной рабочей группы Азербайджана и Бразилии по торговле и инвестициям.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом было сказано во время встречи первого заместителя министра экономики, сопредседателя Совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Федеративной Республики Бразилия Эльнура Алиева с послом Бразилии в Азербайджане Мануэлем Адальберто Карлосом Монтенегро Лопесом да Крузом.

На встрече было отмечено, что взаимные визиты и подписанные документы играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Совместная рабочая группа Азербайджан–Бразилия, первое заседание которой состоится 1 сентября в Бразилии, является важным механизмом для сотрудничества.

Была подчеркнута важность укрепления торгово-инвестиционных отношений с Бразилией в соответствии с имеющимся потенциалом, при этом основными приоритетами партнёрства между странами названы сельское хозяйство, транспорт, образование и технологии, а также туризм.

На встрече была предоставлена информация о созданной в Азербайджане благоприятной деловой среде и возможностях для инвесторов. Бразильские инвесторы были приглашены к активному сотрудничеству.

Стороны обсудили развитие сотрудничества по различным направлениям.

