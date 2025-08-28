Иран приостановил экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта электроэнергии из Ирана упал почти до нуля из-за нехватки электроэнергии в стране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на брифинге в Тегеране исполнительный директор Иранской компании TAVANIR Мустафа Реджеби Мешхеди.

По его словам, в настоящее время выработка электроэнергии гидроэлектростанциями страны находится на минимальном уровне. За 6 дней текущего месяца выработка электроэнергии на ГЭС составила 30 тысяч мегаватт. В то время как в прошлом месяце (23 июля-22 августа) она была в объеме 95 тысяч мегаватт.

Реджеби Мешхеди отметил, что из-за постепенного уменьшения количества воды в водохранилищах снижается и производство электроэнергии. В настоящее время приостановлена деятельность гидроэлектростанций "Карун 3" и "Карун 4". Это еще больше усугубило нехватку электроэнергии в стране.

Добавим, что ранее заместитель исполнительного директора Иранской компании TAVANIR Мохаммед Аллахдад заявил, что импорт электроэнергии в Иран в 5 раз превышает экспорт. Только 12 августа Иран импортировал около 400 мегаватт электроэнергии и экспортировал 80 мегаватт.

