Иран продолжит свою ядерную программу - Вице-президент

БАКУ /Trend/ - Ядерная программа является частью научного развития Ирана и она будет продолжена.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на брифинге вице-президент Ирана и председатель Организации по атомной энергии Мохаммед Эслами.

По его словам, оценка ущерба, нанесенного ядерным объектам страны в ходе недавних 12-дневных авиаударов, требует времени по соображениям безопасности и в настоящее время проводится экспертами.

Эслами отметил, что в случае достижения договоренности между генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи о продолжении деятельности в рамках закона, принятого парламентом страны, окончательное решение о сотрудничестве с МАГАТЭ примет Высший совет национальной безопасности Ирана.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

Высший совет национальной безопасности Ирана также опубликовал заявление, подтверждающее прекращение атак.

Отметим, что 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал решение о вступлении в силу закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно закону, принятому парламентом Ирана, инспекторам Международного агентства по атомной энергии запрещен въезд в страну для проведения проверок. Разрешение на въезд инспекторов может быть предоставлено только в случае, если Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердит, что мирная ядерная деятельность страны и безопасность её ядерных объектов гарантированы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!