Пезешкиан совершит визит в Китай

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан 31 августа посетит Китай.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится на странице советника президента Ирана по вопросам политики Мехди Санаи в соцсети Х.

По его словам, президент Ирана примет участие в саммитах "Шанхайской организации сотрудничества" и "Шанхайской организации сотрудничества+", которые пройдут в Китае с участием официальных лиц из более чем 30 стран.

Санаи сообщил, что в рамках визита запланированы важные встречи Пезешкиана с китайским коллегой и главами государств некоторых стран.

