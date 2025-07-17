Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялась дискуссия на тему "Какие фильмы ждут от нас фестивали?" с участием молодых режиссёров, сценаристов, сообщает Trend Life.

В дискуссиях приняли участие - кинокритик Гаджи Сафаров, режиссёры Тюркан Гусейн и Нурлан Гасанли. Гаджи Сафаров принимал участие в таких авторитетных фестивалях, как Сан-Себастьян и Каннский, в качестве кинокритика. Проекты Тюркан Гусейн и Нурлана Гасанли были представлены на различных международных воркшопах и участвовали в программах по развитию сценариев. Гостям были показаны видеопрезентации молодых режиссеров.

Кинокритик и модератор Севда Султанова отметила, что в центре обсуждения - участие в международных кинофестивалях, пути достижения успеха в этом направлении и определение приоритетов. Она обратилась к участникам с вопросом о самом понятии "фестивального кино".

"У нас иногда складывается ошибочное представление о том, что фестивальное кино не может быть коммерческим, не рассчитано на широкий прокат и обязательно должно содержать длинные, статичные планы. Однако практика свидетельствует об обратном. Что же на самом деле подразумевается под фестивальным кино, и на что авторам следует обращать внимание?" - задалась вопросом модератор.

Гаджи Сафаров подчеркнул, что фестиваль - это, прежде всего, сильный инструмент пропаганды национальных ценностей, истории и культуры страны, современной жизни и социума, направленный на самую широкую международную аудиторию.

"Фестиваль предоставляет фильму возможность выйти на международную арену. Это может быть лента любого жанра - важно найти для неё соответствующую аудиторию. Случайные фильмы на крупных фестивалях не появляются. Ведь компании вкладывают средства в кино, чтобы затем показать его на различных площадках и достичь коммерческого успеха. Поэтому предпочтение отдаётся картинам с художественной ценностью, говорящим на универсальном языке и обладающим самобытностью. Основная цель - выход на мировой кинорынок", - отметил кинокритик.

Тюркан Гусейн отметила, что фестиваль - это место встречи режиссёра с аудиторией. Независимо от жанра, любой фильм может быть представлен на фестивале.

"Это очень плодотворная платформа для продвижения различных идей. В первую очередь, ты находишь своего зрителя. А фестиваль служит инструментом для продолжения работы, установления непосредственного контакта и получения признания, и в то же время грамотно составленный бюджет - это серьёзный фактор. Необходимо чётко понимать, в какие фонды вы можете обращаться с тем или иным проектом. Если бюджет слишком мал - вас могут не воспринять всерьёз. Бюджет должен быть реалистичным", - отметила режиссер.

Нурлан Гасанли подчеркнул значимость международного сотрудничества:

"Рустам Ибрагимбеков справедливо писал, что для стран с небольшим кинорынком участие в совместном производстве - необходимое условие для выхода на мировую арену. Продюсерские компании, вовлечённые в производство, проявляют интерес к фильмам и помогают им попасть на международные рынки. Второй важный фактор - интенсивность производства внутри страны", - отметил режиссер.

По его словам, у каждого фестиваля есть свои критерии. Среди них - известность команды, имя режиссёра. Если режиссёр - новичок, то внимание привлекают сюжет и тема. Важен актуальный тренд - будь то тема или регион. Например, фильмы из стран, охваченных военными действиями, всегда вызывают интерес.

"Из моего опыта: мой документальный фильм попал в несколько программ, потому что был снят с элементами юмора. Среди 15 документалок, где 14 были драмами, моя картина - единственная комедия - оказывалась финальной, чтобы зрители уходили с хорошим настроением. Уникальность - вот что привлекает. Снять хороший фильм - это лишь начало пути. Необходимо пройти через множество этапов: сотрудничество с ко-продюсерскими компаниями, продвижение проекта, работа с крупными дистрибьюторами и так далее", - добавил он.

Было отмечено, что для участия в проектах необходимо хорошее владение английским языком, умение правильно составлять проект: логлайн, синопсис, режиссёрское и продюсерское заявление. Знание структуры проекта - ключевой момент. При подаче заявки на фестиваль учитываются и прежние достижения, поэтому начинать стоит с локальных, региональных программ.

Дискуссии были продолжены с гостями вечера, рассмотрены вопросы и предложения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!