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Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)

Социум Материалы 17 июля 2025 16:01 (UTC +04:00)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Фото: Союз кинематографистов Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялась дискуссия на тему "Какие фильмы ждут от нас фестивали?" с участием молодых режиссёров, сценаристов, сообщает Trend Life.

В дискуссиях приняли участие - кинокритик Гаджи Сафаров, режиссёры Тюркан Гусейн и Нурлан Гасанли. Гаджи Сафаров принимал участие в таких авторитетных фестивалях, как Сан-Себастьян и Каннский, в качестве кинокритика. Проекты Тюркан Гусейн и Нурлана Гасанли были представлены на различных международных воркшопах и участвовали в программах по развитию сценариев. Гостям были показаны видеопрезентации молодых режиссеров.

Кинокритик и модератор Севда Султанова отметила, что в центре обсуждения - участие в международных кинофестивалях, пути достижения успеха в этом направлении и определение приоритетов. Она обратилась к участникам с вопросом о самом понятии "фестивального кино".

"У нас иногда складывается ошибочное представление о том, что фестивальное кино не может быть коммерческим, не рассчитано на широкий прокат и обязательно должно содержать длинные, статичные планы. Однако практика свидетельствует об обратном. Что же на самом деле подразумевается под фестивальным кино, и на что авторам следует обращать внимание?" - задалась вопросом модератор.

Гаджи Сафаров подчеркнул, что фестиваль - это, прежде всего, сильный инструмент пропаганды национальных ценностей, истории и культуры страны, современной жизни и социума, направленный на самую широкую международную аудиторию.

"Фестиваль предоставляет фильму возможность выйти на международную арену. Это может быть лента любого жанра - важно найти для неё соответствующую аудиторию. Случайные фильмы на крупных фестивалях не появляются. Ведь компании вкладывают средства в кино, чтобы затем показать его на различных площадках и достичь коммерческого успеха. Поэтому предпочтение отдаётся картинам с художественной ценностью, говорящим на универсальном языке и обладающим самобытностью. Основная цель - выход на мировой кинорынок", - отметил кинокритик.

Тюркан Гусейн отметила, что фестиваль - это место встречи режиссёра с аудиторией. Независимо от жанра, любой фильм может быть представлен на фестивале.

"Это очень плодотворная платформа для продвижения различных идей. В первую очередь, ты находишь своего зрителя. А фестиваль служит инструментом для продолжения работы, установления непосредственного контакта и получения признания, и в то же время грамотно составленный бюджет - это серьёзный фактор. Необходимо чётко понимать, в какие фонды вы можете обращаться с тем или иным проектом. Если бюджет слишком мал - вас могут не воспринять всерьёз. Бюджет должен быть реалистичным", - отметила режиссер.

Нурлан Гасанли подчеркнул значимость международного сотрудничества:
"Рустам Ибрагимбеков справедливо писал, что для стран с небольшим кинорынком участие в совместном производстве - необходимое условие для выхода на мировую арену. Продюсерские компании, вовлечённые в производство, проявляют интерес к фильмам и помогают им попасть на международные рынки. Второй важный фактор - интенсивность производства внутри страны", - отметил режиссер.

По его словам, у каждого фестиваля есть свои критерии. Среди них - известность команды, имя режиссёра. Если режиссёр - новичок, то внимание привлекают сюжет и тема. Важен актуальный тренд - будь то тема или регион. Например, фильмы из стран, охваченных военными действиями, всегда вызывают интерес.

"Из моего опыта: мой документальный фильм попал в несколько программ, потому что был снят с элементами юмора. Среди 15 документалок, где 14 были драмами, моя картина - единственная комедия - оказывалась финальной, чтобы зрители уходили с хорошим настроением. Уникальность - вот что привлекает. Снять хороший фильм - это лишь начало пути. Необходимо пройти через множество этапов: сотрудничество с ко-продюсерскими компаниями, продвижение проекта, работа с крупными дистрибьюторами и так далее", - добавил он.

Было отмечено, что для участия в проектах необходимо хорошее владение английским языком, умение правильно составлять проект: логлайн, синопсис, режиссёрское и продюсерское заявление. Знание структуры проекта - ключевой момент. При подаче заявки на фестиваль учитываются и прежние достижения, поэтому начинать стоит с локальных, региональных программ.

Дискуссии были продолжены с гостями вечера, рассмотрены вопросы и предложения.

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Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
Какие фильмы ждут от Азербайджана на международных фестивалях? (ФОТО)
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