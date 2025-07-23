Под летним небом Каспия в Баку стартовал Dream Fest 2025 – звезды на бирюзовой дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В живописном пригороде Баку, там, где лазурные волны Каспийского моря ласкают золотой берег, распахнул свои двери один из самых ожидаемых событий лета - Dream Fest 2025. Местом действия вновь стал Sea Breeze, который с 23 по 26 июля превращается в эпицентр музыкальной магии, эмоций и грандиозных шоу, сообщает Trend Life.

Фестиваль, ставший уже доброй традицией и любимым событием для тысяч поклонников, собрал под своими небесами звёзд первой величины — как азербайджанской сцены, так и мировой эстрады. Это не просто фестиваль — это музыкальное путешествие длиною в четыре дня, где каждая нота, каждый аккорд наполняет воздух восторгом, танцами и незабываемыми впечатлениями.

Церемония открытия превратилась в настоящий парад звёзд. По бирюзовой дорожке Dream Fest с блеском прошлись участники фестиваля, словно герои современной музыкальной сказки.

На сцене первого дня зрителей ждали выступления артистов, чьи имена говорят сами. В первый день на бирюзовой дорожке Dream Fest 2025 блистали участники фестиваля. В этот день выступают EMIN, Зульфия Ханбабаева, Brandon Stone, Тунзаля Агаева, Merab Amzoevi, Роза Зергерли, AYSEL, Анар Агаев, Нигяр Джамал, Мири Юсиф, Николь Шерзингер, Айгюн Кязымова, Замиг Гусейнов, IVKA , Фаиг Агаев, EFENDI, Cosa Nostra, Elene Ninidze, Sevanna

Каждый день Dream Fest обещает становиться всё ярче, взрываz небо музыкой и фейерверками. Dream Fest 2025 — это не просто фестиваль. Это мечта, превращённая в реальность. И эта реальность уже здесь, на берегу Каспия, в сиянии прожекторов, в ритме сердца и под аккомпанемент самых талантливых артистов планеты.

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