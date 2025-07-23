Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В Физулинском районе вспыхнул пожар в гористой местности

Происшествия Материалы 23 июля 2025 17:48 (UTC +04:00)
В Физулинском районе вспыхнул пожар в гористой местности
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ФИЗУЛИ /Trend/ - На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о пожаре на открытой гористой местности вблизи села Юхары Яглывенд Физулинского района.

Как сообщили в среду Trend в МЧС, в связи с информацией на место пожара незамедлительно были привлечены вертолет авиаотряда МЧС и силы Государственной противопожарной службы.

"В настоящее время продолжается операция по тушению пожара. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости