В Физулинском районе вспыхнул пожар в гористой местности

ФИЗУЛИ /Trend/ - На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о пожаре на открытой гористой местности вблизи села Юхары Яглывенд Физулинского района.

Как сообщили в среду Trend в МЧС, в связи с информацией на место пожара незамедлительно были привлечены вертолет авиаотряда МЧС и силы Государственной противопожарной службы.

"В настоящее время продолжается операция по тушению пожара. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в информации ведомства.

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