ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)

БАКУ/ Trend/ - ЗАО «AzerGold» было представлено на III Глобальном медиафоруме, проходившем в культурной столице нашей страны — городе Шуша.

В форуме приняли участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более чем 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений. В рамках форума была организована выставка золотых и серебряных изделий, подготовленных государственной компанией.

На стенде ЗАО «AzerGold» были представлены золотая монета «Величайшее наследие длиною в век», выпущенная в трехмерном формате по технологии «Smartminting» в честь 100-летия со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева, золотые монеты, посвященные Ичери-шехер и 20-летию Фонда Гейдара Алиева, серебряная монета нового поколения «Баку» и другие тематические монеты.

Во время выставки зарубежным гостям была предоставлена подробная информация о деятельности государственной компании, в частности о монетах «Шуша», «Жемчужины Карабаха», «Натаван» и их историко-культурной ценности. На стенде также широкой общественности был представлен дизайна коллекции золотых и серебряных монет «Лачин», которые вскоре поступят в продажу. Образцы вызвали большой интерес у посетителей.