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ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)

Экономика Материалы 22 июля 2025 12:06 (UTC +04:00)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
Фото: AzerGold

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БАКУ/ Trend/ - ЗАО «AzerGold» было представлено на III Глобальном медиафоруме, проходившем в культурной столице нашей страны — городе Шуша.

В форуме приняли участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более чем 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений. В рамках форума была организована выставка золотых и серебряных изделий, подготовленных государственной компанией.

На стенде ЗАО «AzerGold» были представлены золотая монета «Величайшее наследие длиною в век», выпущенная в трехмерном формате по технологии «Smartminting» в честь 100-летия со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева, золотые монеты, посвященные Ичери-шехер и 20-летию Фонда Гейдара Алиева, серебряная монета нового поколения «Баку» и другие тематические монеты.

Во время выставки зарубежным гостям была предоставлена подробная информация о деятельности государственной компании, в частности о монетах «Шуша», «Жемчужины Карабаха», «Натаван» и их историко-культурной ценности. На стенде также широкой общественности был представлен дизайна коллекции золотых и серебряных монет «Лачин», которые вскоре поступят в продажу. Образцы вызвали большой интерес у посетителей.

ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
ЗАО «AzerGold» было представлено на III Шушинском Глобальном медиафоруме (ФOTO)
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