Лидерство Президента Ильхама Алиева в развитии транзитных маршрутов: Азербайджан превратился в центр притяжения логистических потоков

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремительно укрепляет свои позиции в качестве ключевого транзитного и энергетического узла, превращаясь в связующее звено между Востоком и Западом. Ведущую роль в этом процессе на протяжении многих лет играет Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Благодаря его стратегическому видению, настойчивости и системной работе, страна добилась масштабных успехов в создании современной, эффективной и взаимосвязанной инфраструктуры. Под непосредственным руководством главы государства Азербайджан реализует проекты, которые выходят далеко за рамки национального значения и становятся частью глобальных логистических и энергетических цепочек.

Этому направлению внешнеполитического и экономического курса государства было уделено особое внимание в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума, состоявшегося 19 июля в Ханкенди. На встрече с журналистами из разных стран глава государства обстоятельно осветил вопросы, касающиеся транзита, международного сотрудничества, инфраструктурной взаимосвязанности и перспектив Среднего коридора - стратегического маршрута, в центре которого находится Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание транспортному потенциалу Азербайджана и обозначил основные приоритеты, среди которых - развитие железнодорожных, морских и энергетических коридоров, объединяющих Центральную Азию, Кавказ и Европу. В своей речи глава государства подчеркнул, что речь идет не просто о внутренних проектах, а о широкомасштабной работе на благо всего региона.

Среди наиболее значимых достижений последних лет - модернизация инфраструктуры на линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), в особенности - на участке протяженностью 184 километра, проходящем по территории Грузии. Благодаря усилиям азербайджанской стороны, ее грузоперевалочная способность увеличена в пять раз - с одного до пяти миллионов тонн в год. Этот шаг стал основой дальнейшего углубления сотрудничества с ключевыми партнерами.

Так, недавно был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Государственной корпорацией «Китайские железные дороги». Документ предполагает расширение контейнерных перевозок через Каспийское море, развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры и увеличение числа блок-поездов до 10 в сутки, что существенно укрепит позиции Азербайджана в системе Среднего коридора.

Азербайджан последовательно углубляет взаимодействие с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Президент Ильхам Алиев отметил, что транспортно-логистическая структура страны уже готова к интеграции в этот масштабный проект.

«В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на Запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов. Я думаю, в ближайшее время это будет увеличено в разы. Мы с самого начала поддержали инициативу Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» и со своей стороны на нашей территории подготовили соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру», - сказал глава государства.

По оценкам аналитиков, транзит по Среднему коридору за последние три года увеличился более чем в пять раз - с 840 тысяч тонн в 2021 году до 4,5 миллионов тонн в 2024-м. Рост за последний год составил 62%, а к 2030 году участники проекта намерены довести показатель до 10 миллионов тонн. Азербайджан стал центральным звеном этого маршрута, предлагая странам Центральной Азии, таким как Казахстан и Узбекистан, жизнеспособную альтернативу Северному коридору.

Поддержку этим процессам оказывает и инфраструктурное строительство в Центральной Азии – в частности, железнодорожная ветка Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это направление уже сегодня активно формирует новый поток грузов через Каспий и далее в Азербайджан.

«На сегодняшний день рост грузоперевозок из Китая через Азербайджан стремительно растет. Одновременно с этим строится железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан - опять с выходом на Каспий. То есть вы видите, какие большие потоки уже идут и будут идти в наше направление. Поэтому мы должны быть готовы не только принимать и обрабатывать грузы в бакинском порту, но и направлять их по направлению железной дороги Баку-Тбилиси-Карс через Грузию на Турцию и дальше - к средиземноморским портам и через Зангезур, который также будет важнейшим транспортным направлением», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Еще одним элементом масштабной стратегии Баку является развитие энергетических коридоров, в том числе в сегменте возобновляемых источников энергии. В 2023 году в рамках COP28 президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о прокладке подводного кабеля по дну Каспия, который позволит экспортировать «зеленую» электроэнергию из Центральной Азии через Азербайджан в Европу.

Этот проект дополняет уже реализуемую инициативу, в рамках которой Азербайджан совместно с Румынией, Венгрией и Грузией прокладывает кабель по дну Черного моря. Таким образом, Азербайджан становится связующим звеном между регионами - от Центральной Азии до Европейского союза - в области как транспорта, так и энергетики.

Еще одним стратегическим направлением, на котором акцентировал внимание Президент Ильхам Алиев, стал Зангезурский коридор. Строительство железной дороги на азербайджанской стороне близится к завершению, и, по прогнозам, к весне 2026 года участок будет готов к эксплуатации. Начальная пропускная способность оценивается в 15 миллионов тонн в год.

«Мы с реализацией Зангезурского коридора по существу откроем еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят: из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран, а дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения грузопотока», - подчеркнул глава государства.

Особое внимание также уделяется внутренним инфраструктурным проектам на освобожденных территориях. Так, на Физулинской дороге построено семь тоннелей общей протяженностью около 80 километров. Самый длинный из них - тоннель под горой Муров, длиной 11 700 метров, станет одним из крупнейших в мире. Железная дорога до Агдама уже введена в строй, а недавно заложен фундамент линии Агдам-Ханкенди.

Эти проекты не только восстановят прямое сообщение с освобожденными территориями, но и интегрируют их в единую экономическую и транспортную систему страны и региона.

Президент Ильхам Алиев акцентировал внимание на двух важнейших условиях, без которых ни один транспортный проект не будет работать в полную силу - это безопасность и добрососедские отношения. «Важный фактор – хорошие отношения с соседями. Потому что без этого невозможно стать транзитной страной. Нужно иметь хорошие отношения не только со своими соседями, но и с соседями соседей, а для этого нужна очень активная дипломатия и нужно иметь хороший имидж надежного партнера. Поэтому последние десятилетия мы пытались укреплять доверие, чтобы продемонстрировать, что наша страна – надежный партнер, и наша работа имеет такую же ценность, как и наша подпись. До сих пор именно так и было», - отметил глава государства.

Сегодня транзитный потенциал Азербайджана демонстрирует устойчивый рост, и это в первую очередь результат последовательной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Именно личная вовлеченность главы государства, дальновидность и прагматичный подход позволили стране не только модернизировать свою инфраструктуру, но и стать важнейшим участником глобальных и региональных транспортных и энергетических инициатив.

Азербайджан - не просто транзитная страна, а надежный партнер, связующее звено между континентами. Благодаря выверенной политике, дипломатическим усилиям и продуманным инвестициям, Баку сегодня играет ключевую роль в формировании новой архитектуры взаимосвязанности на евразийском пространстве. Под руководством Президента Ильхама Алиева страна продолжит укреплять свои позиции как центр притяжения логистических потоков и энергетических маршрутов, задавая темп для долгосрочного устойчивого развития всего региона.