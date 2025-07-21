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При Карабахском университете создается трасологическая лаборатория

Общество Материалы 21 июля 2025 19:08 (UTC +04:00)
При Карабахском университете создается трасологическая лаборатория

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было заключено с Карабахским университетом, при поддержке Научного фонда создается трасологическая лаборатория.

Об этом в понедельник сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев.

Он напомнил, что в связи с освобождением территорий Азербайджана от оккупации, в археологии создано новое направление. "Это судебная археология. В ходе строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях, обнаруживаются человеческие останки, что обусловило необходимость их изучения на уровне профессионального археологического исследования. Потому что только с привлечением профессиональных археологов можно провести учет останков наших соотечественников, пропавших без вести или погибших в плену оккупантов в период Первой Карабахской войны, а также мест военных преступлений", - сказал он.

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