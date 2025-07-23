От имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены фейковые заявления

БАКУ /Trend/ - В некоторых аккаунтах в социальных сетях от имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены вымышленные заявления, подготовленные с помощью технологии "deep fake".

Как сообщили в среду Trend в Агентстве развития медиа Азербайджана, серия фейковых видеозаписей, подготовленных с помощью искусственного интеллекта и распространяемых в информационном пространстве определёнными кругами, является грубым примером манипуляции, направленной на дезинформацию общественности.

"Призываем общественность верить только информации, предоставленной официальными источниками. Напоминаем, что информацию, выражающую официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны. Призываем граждан Азербайджана, и в частности журналистов и общественных активистов, всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях, когда распространяются масштабные кампании, основанные на фейковой информации", - отмечается в заявлении Агентства.

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