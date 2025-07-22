Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская национальная печать способствовала реализации возвышенных стремлений нашего народа

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская национальная печать во все времена отражала волнующие общество проблемы, передовые идеи и прогрессивные мысли эпохи, вносила исключительный вклад в просвещение нашего народа, пропаганду национальных и общечеловеческих ценностей, развитие азербайджанского литературного языка, способствовала реализации таких возвышенных стремлений нашего народа, как свобода и независимость.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева представителям медиа по случаю 150-й годовщины создания азербайджанской национальной печати.

Глава государства отметил, что с началом издания выдающимся просветителем, издателем Гасан беком Зардаби 22 июля 1875 года газеты «Экинчи» - глашатая прогрессивных идей, зеркала эпохи и общественно-политической жизни, была заложена основа азербайджанской национальной печати. «Это важное историческое событие, вызвавшее в тот период большой резонанс на всем Кавказе, придало импульс развитию азербайджанского просветительского движения, национальному пробуждению, формированию национального самосознания и свободомыслия, сыграло значительную роль в воспитании целого поколения прогрессивных журналистов, публицистов, представителей интеллигенции», - подчеркивается в поздравлении.