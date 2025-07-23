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Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Сенегалом

Политика Материалы 23 июля 2025 14:21 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Сенегалом

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и министерством государственного управления и реформ Государственной службы Республики Сенегал", подписанного 3 июня в городе Баку, сообщает в среду Trend.

После вступления в силу данного меморандума о взаимопонимании Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Республики Сенегал о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

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