Азербайджан является лидером на Южном Кавказе по изобретательской активности

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана поступило 310 заявок на выдачу патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (в 2023 году - 302 заявки).

Как сообщает в понедельник Trend, данные об этом отражены в информации об итогах работы, проделанной Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана в 2024 году.

204 заявки были поданы на изобретения (в 2023 году - 201), 69 — на полезные модели (в 2023 году - 67), 37 - на промышленные образцы (в 2023 году - 34) и 39 - на получение евразийского патента (в 2023 году - 35). Количество заявок, поданных на получение патента (патентная активность), в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось примерно на 4 процента.

Согласно информации, Азербайджан является лидером на Южном Кавказе по количеству заявок на патенты, то есть по активности в области изобретений.

Поступило 39 (35 - в 2023 году) документов об изобретении для отправки в Евразийское патентное ведомство и 7 (6 - в 2023 году) документов об изобретении для отправки в Международное бюро с целью получения патента через международную систему PCT (в целом на 12 процентов больше, чем в 2023 году).

Патентная активность выросла на 22 процента по сравнению с 2023 годом.

Количество поступивших документов, связанных с регистрацией товарных знаков, составило 3880 (3862 - в 2023 году).

Срок экспертизы заявок на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания) сокращён в среднем на 30–50 процентов.

В 2024 году в соответствующем государственном реестре было зарегистрировано 2844 товарных знака.

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