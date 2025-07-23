Отношения между Азербайджаном и Израилем будут и дальше развиваться - Джордж Дик

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Израилем будут и дальше укрепляться.

Как сообщает Trend, об этом заявил завершающий свою дипломатическую миссию в Баку посол Израиля Джордж Дик.

"Сегодня мне выпала честь встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым для прощальной беседы по случаю завершения моей работы в качестве посла Израиля. Я выразил ему и всей команде МИД искреннюю благодарность за сотрудничество, доверие и дружбу, которые сопровождали нас все последние шесть лет.

Знаковым событием в развитии наших отношений стало открытие посольства Азербайджана в Израиле в 2023 году - исторический шаг, символизирующий углубление нашего партнерства.

Покидая Азербайджан, я уношу с собой не только тёплые воспоминания, но и надежду на то, что наши отношения будут и дальше развиваться, а мир восторжествует - на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе и за их пределами", - написал Джордж Дик на своей странице в соцсети X.