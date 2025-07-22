БАКУ /Trend/ - В ряде аккаунтов в социальных сетях от имени министра внутренних дел Азербайджана распространен фейковый комментарий касательно заявлений Президента Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве развития медиа Азербайджана, распространение вымышленных высказываний, которое в последние дни приобрело характер кампании, является примером грубых манипуляций с информацией, направленных на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение.

"Призываем общественность верить только информации, предоставленной официальными источниками. Напоминаем, что информацию, выражающую официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны. Призываем граждан Азербайджана, и в частности журналистов и общественных активистов, всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях, когда распространяются масштабные кампании, основанные на фейковой информации", - отмечается в заявлении Агентства.

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