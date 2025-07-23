Три азербайджанских дзюдоиста поднялись на пьедестал почета в Северной Македонии

БАКУ/ Trend/ - Еще три азербайджанских дзюдоиста поднялись на пьедестал почета на соревнованиях по дзюдо в рамках XVIII Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Скопье.

Как сообщает Trend, Нурана Гаджизаде (48 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) завоевали серебряные медали. Айсун Мамедова (52 кг), завоевала «бронзу», одержав победу иппоном над француженкой Алис Лопес.

В первый день соревнований наши дзюдоисты Гюльшан Гусейнова (44 кг), Рза Халилли (50 кг) и Расул Ализаде (55 кг) завоевали золотые награды.

Сборная Азербайджана, в активе которой 6 медалей, в том числе 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая, лидирует в общекомандном зачете.