Закупки фармацевтической продукции из-за рубежа сократились почти на 14%

БАКУ/ Trend/ - В январе–июне 2025 года в Азербайджан было импортировано 10 тысяч тонн фармацевтической продукции на сумму 259,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, импорт в натуральном выражении уменьшился на 1,6 тысячи тонн, или на 13,8%, тогда как в стоимостном выражении вырос на 4,6% — на 11,4 миллиона долларов. В первой половине 2024 года объём импорта фармацевтической продукции составлял 11,6 тысячи тонн на сумму 248 миллионов долларов.

Импорт фармацевтических товаров составил 2,25% от общего объёма импорта Азербайджана за рассматриваемый период.

Всего объём торговых операций Азербайджана с зарубежными странами в первом полугодии 2025 года достиг 24,4 миллиарда долларов, что на 12,1% (2,632 миллиарда долларов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В структуре внешнеторгового оборота экспорт составил 12,878 миллиарда долларов, импорт — 11,522 миллиарда долларов. За год экспорт сократился на 0,2%, а импорт вырос на 29,9%.

В результате сформировалось положительное сальдо внешней торговли в размере 1,356 миллиарда долларов, что втрое меньше показателя прошлого года — снижение составило 2,677 миллиарда долларов.