В Азербайджане внесены изменения в порядок оплаты таможенной задолженности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане таможенная задолженность может быть оплачена самим должником по начисленным таможенным платежам или лицами, несущими обязательства по предоставленному обеспечению в соответствии со статьей 258.1 Таможенного кодекса.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно закону, в случае ввоза физическими лицами товаров, не предназначенных для коммерческих целей, возможные таможенные платежи могут быть уплачены самим физическим лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, либо лицами, несущими обязательства по обеспечению, предоставленному в порядке, предусмотренном статьей 258.1 данного Кодекса.

В соответствии со статьёй 258.1 Таможенного кодекса для обеспечения оплаты таможенной задолженности используются следующие способы обеспечения (гарантии):