Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 июля Агентство развития медиа проводит мероприятие по случаю 150-летия национальной печати Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в начале мероприятия было зачитано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к представителям СМИ по случаю 150-летия национальной печати.

Обращение зачитал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в мероприятии принимают участие руководители телеканалов, информационных агентств, ряда ведущих печатных и онлайн медиа-субъектов Азербайджана, представители общественности.

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