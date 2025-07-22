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Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 22 июля 2025 19:18 (UTC +04:00)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 22 июля Агентство развития медиа проводит мероприятие по случаю 150-летия национальной печати Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в начале мероприятия было зачитано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к представителям СМИ по случаю 150-летия национальной печати.

Обращение зачитал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в мероприятии принимают участие руководители телеканалов, информационных агентств, ряда ведущих печатных и онлайн медиа-субъектов Азербайджана, представители общественности.

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Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
Проходит мероприятие, посвященное 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)
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