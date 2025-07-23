ЦБ Азербайджана назвал объем портфеля потребительских кредитов на 2026 год

БАКУ /Trend/ - В 2026 году объем портфеля потребительских кредитов в Азербайджане составит около 16 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"По нашим подсчетам, увеличение портфеля потребительских кредитов на 10 процентов оказывает повышающее влияние на инфляцию на 0,34 процента.

В 2026 году объем портфеля потребительских кредитов составит около 16 процентов, что окажет повышающее влияние на инфляцию в размере 0,58 процента",- добавил он.

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