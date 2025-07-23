Азербайджан и Чехия обсудили развитие экономических и торговых отношений

БАКУ/ Trend/ - В рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Чешскую Республику в Праге состоялся круглый стол с участием представителей чешских деловых кругов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики, на встрече обсуждались перспективы расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Министр экономики подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Чехией строятся на взаимном доверии и общих стратегических интересах. Было отмечено значение подписанной в 2015 году Совместной декларации о стратегическом партнёрстве, которая создала основу для углубления двусторонних связей.

По данным за январь–июнь 2025 года, товарооборот между странами составил около 485 миллионов долларов США. В Азербайджане действуют 25 чешских компаний, работающих в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство, торговля и услуги.

В ходе мероприятия был представлен инвестиционный потенциал Азербайджана, в том числе возможности, созданные в Алятской свободной экономической зоне, промышленных парках и на освобождённых территориях. Чешские предприниматели были приглашены к активному участию в реализуемых проектах.

Генеральный директор Департамента ЕС и внешней торговли Министерства промышленности и торговли Чехии Давид Мюллер отметил успешное сотрудничество между странами и выразил заинтересованность чешской стороны в расширении взаимодействия с Азербайджаном.

В рамках круглого стола были представлены презентации чешских компаний Chemoprojekt, Czechoslovak Group, Mavel, Omnipol, Škoda, TES VSETIN и VSL Group Activities, а также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления деловых связей.