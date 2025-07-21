Вокальная школа Бюльбюля объявляет приём студентов

БАКУ /Trend Life/ - Вокальная школа Бюльбюля, бережно хранящая богатое творческое наследие основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, народного артиста СССР Бюльбюля, и передающая эти традиции молодому поколению, объявляет приём студентов на 2025–2026 учебный год, сообщили Trend Life в пресс-службе учебного заведения.

К участию в конкурсном отборе приглашаются лица в возрасте от 10 до 35 лет, имеющие музыкальное образование. На первом этапе претенденты должны представить своё резюме и видеозапись вокального исполнения. Успешно прошедшие предварительный отбор будут приглашены на следующий этап - прослушивание вживую.

Отметим, что Вокальная школа Бюльбюля, созданная по инициативе заслуженного артиста Азербайджана Рамиля Гасымова и под его руководством, уже три года проводит бесплатные уроки вокала.

Приём документов: с 20 июля по 20 августа 2025 года.

Дополнительная информация и подача заявок - по телефону: 010 317 18 97.

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