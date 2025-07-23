БАКУ /Trend/ - Туркменистан в последнее время активизирует взаимодействие с рядом международных финансовых, экономических и транспортных институтов. В частности, 18 июля в Постоянном представительстве Туркменистана при отделении ООН в Женеве состоялись переговоры с представителями Международного торгового центра, в ходе которых обсуждался процесс вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Официальные заявления о перспективах членства Туркменистана в ВТО пока не сделаны. Вместе с тем наблюдаемая активность указывает на стремление Ашхабада к более тесной интеграции в международные экономические механизмы. В этой связи вызывает интерес развитие сотрудничества страны с другими международными структурами, в частности с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

От ОЭСР Туркменистан в основном получает адресную поддержку в вопросах анализа торговой политики, регуляторной реформы и оценки конкурентоспособности. Видение Президента Сердара Бердымухамедова в области международного сотрудничества обеспечило эффективную реализацию внешней экспертизы в национальных реформах.

"ОЭСР предлагает обширную экспертизу в этих областях, используя такие инструменты, как Индикаторы содействия торговле и Индекс ограничений в сфере торговли услугами", - пояснил старший аналитик по вопросам политики в Центральной Азии в Управлении глобальных отношений и сотрудничества ОЭСР Грегори Леконт в своем комментарии Trend.

Это сотрудничество обеспечивает Туркменистану доступ к передовому опыту, инициативам по наращиванию потенциала и конструктивному политическому диалогу, что позволяет выстраивать реформы, соответствующие международным стандартам и основанные на данных.

Под уверенным и динамичным руководством Президента Сердара Бердымухамедова страна целенаправленно реформирует государственные институты, усиливает прозрачность и межведомственную координацию, а также активно развивает диалог между государством и бизнесом. Эти меры не просто повышают эффективность, но и придают беспрецедентную устойчивость торгово-экономической системе, укрепляя ее политические и экономические основы.

Наряду с глубокими институциональными реформами, Туркменистан продолжает реализацию масштабных проектов в сфере транспортной и логистической инфраструктуры. Именно благодаря стратегическому видению Президента, эти проекты стали краеугольным камнем конкурентоспособности страны на международной арене. Как подчеркивают в ОЭСР, "современная и интегрированная инфраструктура - это краеугольный камень конкурентоспособности". Особое внимание уделяется развитию транспортных связей в рамках Транскаспийского маршрута, что является ключевым элементом внешней экономической политики главы государства. Вложения в модернизацию дорог, железнодорожных узлов и портовых объектов не только снижают издержки на внешнюю торговлю, но и стратегически расширяют доступ к международным рынкам, усиливая международное влияние Туркменистана.

Разработанная ОЭСР система индикаторов по экономическим коридорам, включая Транскаспийский маршрут, отображает позитивные изменения, происходящие в Туркменистане. Это объективное признание высокой эффективности и дальновидности экономической политики, проводимой Президентом Сердаром Бердымухамедовым, подтверждающей роль страны как одного из ключевых участников евразийских логистических цепочек. Туркменистан активно принимает участие в региональных платформах ОЭСР, таких как Программа конкурентоспособности Евразии.

"Эта платформа способствует обмену опытом в вопросах инвестиционной политики, развития частного сектора и упрощения процедур торговли", - сказал Леконт.

Помимо макроуровня, ОЭСР активно применяет локальный подход через опросы бизнеса, консультации с правительствами и выездные миссии. В отчете 2023 года о Среднем коридоре Туркменистан рассматривается как важный элемент региональной кооперации в сферах "мягкой" (институциональной) и "жесткой" (инфраструктурной) связности.

Комплексный подход к модернизации - от институциональных реформ до крупных инвестиционных проектов в транспортной сфере - открывает для Туркменистана новые возможности для укрепления роли связующего звена между Востоком и Западом. Углубление сотрудничества с ОЭСР подтверждает стремление страны к устойчивому экономическому росту и расширению участия в глобальных торговых процессах.

Благодаря целенаправленной политике Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан продолжает выстраивать конкурентоспособную торговую экосистему, сочетающую в себе современные институциональные подходы, развитую инфраструктуру и активное международное сотрудничество.