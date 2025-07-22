Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 2,1 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 451,4 миллиона долларов США или на 27,6% больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Китаем составил 8,56% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвертую строчку среди стран, с которыми Азербайджан провел наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-июне текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Китай на сумму 46,3 млн долларов, что на 35,6 млн долларов США или в 4,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время за отчетный период из Китая в Азербайджан было выполнено импортных операций на сумму около 2 миллиардов долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года больше на 415,7 миллиона долларов США или в 1,3 раза. Таким образом, за отчетный период Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 12,878 млрд долларов США внешнеторгового оборота и 11,522 млрд долларов США импорта. За последний 1 год экспорт сократился на 0,2%, а импорт вырос на 29,9%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов. Это на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше, чем год назад.