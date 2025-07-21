В Азербайджане определены финалисты конкурса сценариев полнометражного фильма "Я - женщина"

БАКУ /Trend Life/ - Определены финалисты конкурса сценариев полнометражного фильма "Я - женщина" Союза кинематографистов Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе AKİ.

Одним из традиционных проектов Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ) является конкурс сценариев. Подобные конкурсы, регулярно организуемые AKİ на различные темы, рассматриваются как важный механизм, стимулирующий развитие национального кинематографа, усиливающий творческую конкуренцию среди авторов.

Приём сценариев продолжался с 15 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года. За этот период было подано 96 работ, из которых 71 сценарий был допущен к конкурсу. Впервые за всю историю проведения конкурсов количество женщин-сценаристов оказалось равным числу мужчин-сценаристов. Для потенциальных участников с января текущего года проводились мастер-классы, способствующие профессиональной подготовке.

В этом году в финал конкурса вышли 15 сценариев.

Финалисты:

Азер Аллахверди - "Никто не узнает"

Айтадж Мамедли - "Треугольник"

Чинара Алишли - "От пешки к ферзю"

Гаджи Сафаров - "Дом Нигяр"

Интигам Гаджилы - "Девушка в поисках работы"

Газанфар Мусабеков, Расул Балаев, Шахи Мердан - "Горный мак"

Лала Алиева-Клычкова - "Коридор"

Мурад Мурадов, Зулейха Ширинова - "Тутовое дерево"

Рустам Бабазаде, Али-Саттар Гулиев - "Невеста"

Самед Агаев - "Огни соседнего дома"

Сара Гусейнова - "Сара"

Тавус Агаева - "Звук тишины"

Ульвия Гейдарова - "Косы"

Ульвия Гейдарова - "Ангелы"

Бирдже - "Голос мой мал"

Имена победителей будут объявлены 2 августа 2025 года.

Победители получат дипломы и денежные премии:

I место - 5000 AZN,

II место - 3500 AZN,

III место - 2500 AZN.

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