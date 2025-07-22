На судебном процессе по делу Рубена Варданяна дали показания потерпевшие и их правопреемники (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 22 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и законным правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем обвиняемый Рубен Варданян обратился к суду, заявив, что переводчики, участвовавшие на этапе предварительного следствия, были непрофессиональны, и по этой причине он выразил им протест.

Адвокат Р. Варданяна Авраам Берман, перечислив имена переводчиков, поддержал протест своего подзащитного.

Старший помощник Генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя протест, отметил, что со стороны Рубена Варданяна в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом не были указаны конкретные обстоятельства, подтверждающие непрофессионализм переводчиков, а также не были представлены доказательства их заинтересованности в уголовном преследовании. В связи с этим он ходатайствовал об отклонении протеста.

Присутствовавшие на судебном заседании потерпевшие выразили согласие с позицией обвинения.

Комментируя протест, Зейнал Агаев отметил, что хотя обвиняемый отмечает непрофессионализм переводчиков, участвовавших в предварительном следствии, он не представил суду ни одного доказательства, подтверждающего это, и не обосновал свой протест. В связи с этим ходатайство без рассмотрения было отклонено.

Затем обвиняемый Рубен Варданян вновь обратился к суду, заявив, что вместе со своим защитником ознакомился с протоколами судебного заседания от 25 февраля текущего года и не согласен с некоторыми указанными в них моментами. По его мнению, порядок рассмотрения ходатайства судом был нарушен. На этом основании он выразил мнение, что суд проявляет заинтересованность в уголовном преследовании, и повторно заявил отвод судебной коллегии.

Адвокат Р. Варданяна А. Берман заявил, что поддерживает протест своего подзащитного.

Государственный обвинитель Фуад Мусаев, комментируя протест, отметил, что сторона защиты имеет право вносить замечания относительно правильности и полноты записей в протоколах судебного заседания. Однако отсутствие каких-либо сведений в протоколе либо неудовлетворение ходатайства процессуального участника не может считаться основанием для отвода судебной коллегии. По этой причине прокурор, представляющий сторону обвинения, попросил суд оставить ходатайство без рассмотрения.

Потерпевшие, присутствовавшие на заседании, выразили согласие с позицией стороны обвинения.

Зейнал Агаев заявил, что в рамках уголовного процесса соответствующие протесты должны быть оформлены в письменной форме с обоснованием. Кроме того, в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики не были представлены конкретные и достоверные доказательства того, что судебная коллегия, рассматривающая дело, заинтересована в уголовном преследовании, а также не были выявлены обстоятельства, способные повлиять на объективность и беспристрастность суда. На основании вышеуказанного протест был отклонен.

После этого показания дали потерпевшие и правопреемники потерпевших по уголовным делам, связанным с преступлениями, совершенными в результате агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Правопреемник потерпевшего Анара Кязимова - Эйнур Кязимов сообщил, что его брат погиб в Лачинском районе в результате обстрела, открытого остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего, признанный таковым и допрошенный в суде, - Валех Сафаров в своих показаниях заявил, что его брат Гекхан Сафаров погиб в Агдеринском направлении в результате обстрела со стороны остатков вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований.

Потерпевшие Замир Садыгов и Зульфугар Мурадов в своих показаниях отметили, что получили ранения в результате диверсий противника.

Потерпевший Кянан Гядирли сообщил, что получил ранения в Агдеринском направлении, пытаясь эвакуировать раненых с территории. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он отметил, что у него до сих пор остались боли в колене и продолжается реабилитация.

В своих показаниях Гюндуз Гасымов заявил, что получил ранения в Кяльбаджарском районе в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он отметил, что в тот момент один из находившихся рядом с ним людей погиб, несколько человек получили ранения.

Вюсал Гурбанов в своих показаниях сообщил, что получил ранение в Ходжалы в результате снайперского огня, открытого остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он сказал, что в тот момент были как погибшие, так и раненые.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Садиг Ахмедов в своих показаниях сообщил, что получил ранения в Кяльбаджаре в результате разрыва мины, заложенной остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Позже он узнал, что это была противопехотная мина.

В своих показаниях Садиг Магеррамов сообщил, что получил ранения в Кяльбаджаре в результате взрыва гранатометного снаряда, выпущенного противником. В настоящее время он инвалид третьей группы.

Очередное судебное заседание назначено на 29 июля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.