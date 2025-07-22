Азербайджанские СМИ - одни из эффективных инструментов "мягкой силы", которые представляют региональную перспективу в глобальном масштабе - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в личном аккаунте в социальной сети Х по случаю 22 июля – Дня национальной печати, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемые представители медиа, дорогие друзья. Искренне приветствую каждого из вас и от всего сердца поздравляю с 22 июля — Днем национальной печати. Этот знаменательный день имеет большое значение не только для медиа-сообщества, но и для всего нашего общества",- написал Х.Гаджиев.

Он отметил, что журналистика является почетной профессией и требует высокой ответственности.

"Вы профессионально выполняете эту сложную, но важную миссию, самоотверженно работаете в направлении объективного информирования, просвещения общества и пропаганды национальных ценностей.

Высокая оценка наших СМИ Президентом Ильхамом Алиевым и высказанные им ценные мнения являются ярким примером большого доверия и внимания к профессии журналиста",- отметил он.

По словам Х.Гаджиева, сегодня азербайджанские СМИ выходят за пределы национальных границ, функционируют на международном уровне, предлагают региональный взгляд с глобальной перспективой, читаются и цитируются в различных регионах мира и являются одним из эффективных инструментов "мягкой силы" и соответствуют новой - глобальной внешней политике страны.

"Распоряжение главы государства о праздновании 150-летнего юбилея Азербайджанской национальной печати, а также награждение многих профессиональных журналистов государственными наградами являются проявлением важности, придаваемой развитию СМИ в стране, и большим стимулом для тех, кто работает в этой области.

Еще раз искренне поздравляю каждого из вас с этим знаменательным юбилеем, желаю вам дальнейших успехов в реализации целей, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым перед отечественными СМИ, укреплении государственности и защите национальных интересов", - заключил он.

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