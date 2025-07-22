Президент Ильхам Алиев: Независимость прессы является одним из ключевых условий развития нашего общества

БАКУ /Trend/ - Независимость азербайджанской прессы является одним из ключевых условий развития нашего общества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева представителям медиа по случаю 150-й годовщины создания азербайджанской национальной печати.

«Развитие независимой, сильной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня прессы, руководствующейся интересами народа, и создание необходимых условий для ее свободной деятельности всегда являлись одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим государством. В этом направлении регулярно проводилась системная работа, создана нормативно-правовая база, нацеленная на оздоровление информационной среды в стране, укрепление потенциала и экономических основ деятельности медиа, адаптацию их к вызовам цифровой эпохи, проведены кардинальные реформы с целью укрепления экономической независимости информационных ресурсов и улучшения социальной защиты журналистов», - отметил глава государства.