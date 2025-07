Минтранс Узбекистана о планах запуска пилотных контейнерных рейсов с Китаем (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — По итогам переговоров между Министерством транспорта Узбекистана и представителями Китая были подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом ведущих китайских логистических компаний, направленные на развитие мультимодального транспортного коридора "Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Афганистан".

Об этом Trend сообщил источник в Министерстве транспорта Узбекистана.

Среди подписантов — China COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Sinotrans Limited и China Railway International Multimodal Transport Co., Ltd.. Эти компании будут участвовать в организации мультимодальных перевозок, таможенном оформлении, предоставлении цифровых сервисов и развитии железнодорожных маршрутов.

Подписание меморандумов с ведущими китайскими логистическими компаниями открывает новые возможности для развития транспортного коридора "Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Афганистан". Совместная работа позволит не только повысить эффективность грузоперевозок, но и привлечь инвестиции в развитие современной логистической инфраструктуры.

"Основные направления сотрудничества включают организацию пилотных перевозок и регулярных рейсов, разработку мультимодальных логистических решений, а также оптимизацию транспортных схем. Особое внимание уделяется поддержке проектов по созданию логистических хабов и внедрению цифровых сервисов для отслеживания грузов", — отметил источник.

"В рамках соглашений уже прорабатываются конкретные проекты, включая пилотные контейнерные перевозки, совместные инвестиции в логистическую инфраструктуру, а также участие в консорциумах по управлению маршрутом", — подчеркнул он.