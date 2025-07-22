Число членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана значительно увеличилось

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего года количество членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) увеличилось на 10 процентов, достигнув 174 юридических и физических лиц.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ABADA Кянан Гурбанов.

По его словам, за отчетный период 159 водителей и 41 менеджер получили свидетельство SPS, а 215 водителей - свидетельства ADR.

"Ассоциация, в рамках своих полномочий, обеспечивает выполнение условий Таможенной конвенции «О применении Carnet TIR (Международной книжки для перевозки грузов)» на территории страны и, будучи членом Международного союза автомобильного транспорта (IRU), предоставляет автоперевозчикам книжки МДП (Carnet TIR). Также ABADA является участником системы обеспечения T1, применяемой к транзитным перевозкам в направлении Турции и Европы.

В последнее время количество перевозчиков, использующих Carnet-TIR, также увеличилось на 30 процентов из-за роста объема грузов, перевозимых из Китайской Народной Республики",- добавил генсек.

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