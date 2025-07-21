Зангезурский коридор принесет пользу всему региону - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и региону в целом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью журналистам на борту самолета по возвращении в Турцию после посещения Турецкой Республики Северного Кипра по случаю 51-й годовщины Кипрской миротворческой операции.

"Зангезурский коридор будет полезен не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. Мы рассматриваем этот маршрут как чрезвычайно важный вопрос и с геоэкономической точки зрения. Фактически, этот коридор также свяжет географические районы за пределами региона и оживит торговлю", - сказал он.

Эрдоган выразил надежду, что этот коридор станет символом не разногласий, а соглашения.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение Зангезуру. Он хочет, чтобы коридор как можно скорее был приведен в состояние готовности и использовался на благо как Азербайджана, так и всего региона. Я верю, что мы вместе решим все вопросы, связанные с этим", - добавил он.

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