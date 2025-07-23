Президент Ильхам Алиев выделил 2 миллиона манатов на ремонт автомобильных дорог в Шамкире

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог Деллер Джаир–Деллер Дашбулаг и Гядимгала–Мискинли–Кечили–Хулуф Шамкирского района.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог Деллер Джаир–Деллер Дашбулаг и Гядимгала–Мискинли–Кечили–Хулуф Шамкирского района, соединяющей 6 населенных пунктов с населением двадцать тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 2 миллиона манатов.

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