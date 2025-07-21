Состоялось мероприятие на темы "Экинчи - 150 лет: Слово нашей истории" и "Ковры расскажут историю Западного Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе и под руководством медиаорганизации Emedia Group, при содействии Исполнительной власти Хатаинского района города Баку, Общины Западного Азербайджана и Главного управления культуры города Баку состоялось знаменательное культурно-общественное мероприятие, посвящённое 150-летию национальной прессы и теме сохранения истории Западного Азербайджана через искусство ковроделия, сообщили Trend Life организаторы.

Это значимое событие, проведённое в рамках "Года Конституции и Суверенитета", имеет особое значение с точки зрения популяризации истории национальной прессы и укрепления идей суверенитета. Главной целью мероприятия стало сохранение исторической памяти, национальных ценностей и материально-культурного наследия.

На вечере особое внимание было уделено историческим ценностям. Центральным элементом встречи стала тема "Ковры расскажут историю Западного Азербайджана", обладающая глубоким символическим смыслом. Ковры, отражающие в своих орнаментах память, историю и идентичность народа, являются ценным наследием, несущим в себе отпечаток жизни на этих землях. Каждый ковёр, сотканный на территории Западного Азербайджана, хранит следы его жителей и передаёт историю сквозь поколения. Этот проект также служит наглядным примером общественной поддержки инициативы Президента Ильхама Алиева по вопросу Западного Азербайджана.

Одним из эстетически значимых моментов мероприятия стала экспозиция оригинального костюма, в котором выступал герой культового фильма "Бабек". Эта экспозиция стала символом сохранения исторической памяти и связующей нитью между прошлым и настоящим.

Мероприятие открылось минутой молчания в память о шехидах - героях, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Родины. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители официальных структур, местных и турецких СМИ, а также деятели искусства и общественные активисты.

В ходе выступлений главы Исполнительной власти Хатаинского района Рафига Гулиева, председателя Emedia Group Эльшана Алиева, главы правления Общины Западного Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Азиза Алекперли, председателя Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана Мисира Марданова и других спикеров была подчёркнута символичность проведения юбилея национальной прессы в год 5-летия Великой Победы. Ораторы напомнили, что представители СМИ в период 44-дневной Отечественной войны вели информационную борьбу, донося до мира правду о происходящих событиях. Это было время большой ответственности для журналистов. Подчёркнуто, что примером для них была информационная борьба Президента Ильхама Алиева, его точные и фактологически выверенные ответы на обвинения во время войны. Выступающие также отметили растущий авторитет страны на мировой арене, упомянули о международных форумах, проводимых в освобождённых регионах, и выразили надежду на скорое возвращение в Западный Азербайджан.

Поздравив представителей СМИ, выступающие также почтили память погибших журналистов.

В рамках мероприятия была вручена премия "Экинчи". Этой награды были удостоены те, кто внёс вклад в развитие медиа и популяризацию национальных ценностей. Среди награждённых - Агентство международной информации Trend.

Особое внимание привлекло участие представителей прессы братской Турции, выразивших солидарность и дружественную поддержку. Их историческая солидарность со справедливым голосом Азербайджана и совместное празднование юбилея стали ещё одним подтверждением прочности азербайджано-турецкой дружбы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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